После того, как опустились к 400 долларов за тонну в середине марта, котировки пшеницы пошли в рост. Уровень на последние числа марта – 419 долларов. Происходящее отражает аналогичную динамику по нефти, которая пошла вверх на заявлениях о плане Европы отказаться от российских энергоресурсов.

Но если повышение нефти выгодно нашей стране, экспортирующей «черное золото» на мировые рынки, этого не скажешь о подорожании зерновых. Азербайджан – ключевой импортер российской пшеницы. Ежегодно наш внутренний рынок поглощает до полутора тонн российского злака. Поскольку земельные ресурсы у нас ограничены, а климат не всегда благоприятствует земледельцам, внутреннего производства недостаточно, чтобы покрыть нарастающую потребность в хлебе. В любом случае 2 млн тонн производимой ежегодно пшеницы не могут насытить возросшую до 3,3-3,4 млн тонн внутреннюю потребность, остальное приходится ввозить по дорожающим импортным ценам.

Мировые рынки во власти ценовых рекордов на хлеб – котировки пшеницы взлетели до максимума с 2008 года на фоне опасений относительно вероятных перебоев поставок зерновых. И Россия, и Украина являются крупными производителями пшеницы, на долю которых в совокупности приходится около 30% мирового экспорта, так что это одно из направлений, где остро ощущается прямое экономическое воздействие. На Россию и Украину в совокупности приходится почти треть мирового экспорта пшеницы, 19% кукурузы и 80% подсолнечного масла, и большая часть этого объема проходит через черноморские порты.

По данным местных аналитиков, повышение цен на мировом рынке скажется не только на импортируемой пшенице. Местная тоже начнет расти в цене.

По свидетельству экономиста Рашада Гасанова, ежели цены на мировом рынке поднимаются, местные производители не могут продавать по прежним ценам. Стоимость своей пшеницы тоже начинает расти, поскольку таков закон рынка и это естественно. Другая причина подорожания – удобрения. Стоимость их за последний год почти удвоилась. И потом, отмечает аналитики, наша страна импортирует значительную часть удобрений из России. Вкупе все это приводит к подорожанию предложения на внутреннем рынке.

Цена на пшеницу измеряется котировками в сезон сбора урожая. Эксперты ожидают повышения стоимости по сравнению с прошлым урожаем в среднем на 10%. Применительно к ценам текущего урожая стоимость килограмма пшеницы составит порядка 40 гяпик, но цены могут быть и выше. Правительство уже принимает меры в русле продовольственной безопасности, ограничив до 31 декабря текущего года вывоз зерна с таможенной территории республики. Подобные шаги отразились в постановлении Кабинета Министров о мерах по регулированию экспорта ряда основных продуктов питания и товаров, используемых при их производстве, входящих в состав минимальной потребительской корзины.

Согласно постановлению, одновременно будет временно регламентирован вывоз с таможенной территории Азербайджанской Республики солода, крахмала, инулина, зародышей пшеницы, семен масличных культур и других семен, зерновых, лекарственных растений и технических культур и пр., а также отходов пищевой промышленности, включая кормов для животных.

Выпуск этих товаров таможенными органами с таможенной территории будет осуществляться при условии, что эти товары будут сопровождаться положительным отзывом Министерства экономики. Кроме того, возросли объемы закупаемой за рубежом пшеницы. Так, за два месяца с начала этого года Азербайджан закупил за рубежом 150,6 тыс. тонн пшеницы, что примерно в 6,7 раза больше, чем за сопоставимый период 2021 года, сообщает Государственный таможенный комитет. Только в феврале было импортировано 56 893 тонн пшеницы в среднем по цене 342,36 долларов за тонну. Общий объем импорта пшеницы за два месяца оценивается в 52 млн долларов, или 2,6% от импорта страны. Закупка пшеницы обошлась в среднем по 344,9 долларов за тонну, что на 36,3% дороже, чем в январе-феврале 2021 года.

По мнению аналитиков, правительство России может повысить пошлину на экспорт зерна, чтобы компенсировать снижение доходов страны по другим направлениям. Это означает, что зерно будет предлагаться по более высокой цене. Россия также попытается ввести квоты. Даже если эти меры не коснутся дружественного Азербайджана, нарушение производственных циклов из-за санкций может сократить производство, а результат – повышение цен не только на российский, но мировой экспорт зерна.

По имеющимся данным, Азербайджан может компенсировать часть недостающих объемов хлеба, развивая эту отрасль на освобожденных территориях. В Карабахе и Восточном Зангезуре можно собирать до 200 тыс. т пшеницы в год, сказал глава государства. По словам президента, армянами в период оккупации Карабаха и Восточного Зангезура под посевные под зерновые культуры использовалось 100 тыс. га, сбор урожая пшеницы составлял около 100 тыс. тонн. Ранее И. Алиев отметил, что на освобожденных землях в настоящее время мобилизованы крупные средства, проинструктированы частные компании, фермеры, начались посевные работы.