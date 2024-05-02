«Мы глубоко обеспокоены этим законодательством из-за того, что он может сделать с точки зрения подавления особого мнения и свободы слова», — заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, говоря о законопроекте «О прозрачности иностранного влияния».

«В Грузии существует активное гражданское общество, которое, как и в любой стране, служит критическим контролем для злоупотребления полномочиями со стороны власти», — отметил Кирби. (Грузия Онлайн)