Сегодняшняя сессия парламента Грузии началась с драки между депутатами.

Как сообщает #, депутат от оппозиционной партии «Граждане» Алеко Элисашвили заявил, что повторное внесение правящей партией «Грузинская мечта» в парламент законопроекта «Об иностранных агентах» является оскорблением для всех и является «российским законом».

Заявление Элисашвили вызвало возмущение у депутатов от правящей партии, словесная перепалка переросла в драку.

Председатель парламента Шалва Папуашвили потребовал, чтобы депутаты не использовали слово «российский закон».

Затем спикер вывел Алеко Элисашвили из зала заседаний.