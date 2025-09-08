Столкновения вечером в понедельник произошли в Тбилиси, на Меликишвили, у избирательного штаба Каладзе, между представителями молодежного крыла «Грузинской мечты» и демонстрантами.

Участники протестной акции заявили, что сторонники партии власти подъехали к штабу на нескольких машинах, вооруженные железными прутьями, и напали первыми. Еще одна группа находилась в здании, откуда выбегали и забрасывали протестующих бутылками.

Начальник патрульной полиции Гоги Меманишвили заявил, что «с обеих сторон есть избитые люди» и предложил всем пострадавшим обратиться в следственные органы. Он ничего не сообщал о задержаниях. Число пострадавших пока неизвестно.

Среди пострадавших — журналист издания Publika, его ударили и отобрали мобильный телефон, на который он вел съемку происходящего.

В данный момент участники акции протеста двинулись к парламенту.

Сегодня — 285-й день протестов после того, как правительство «Грузинской мечты» объявило о приостановке переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года. С тех пор акции протеста проходят ежедневно, с разной степенью интенсивности. За это время несколько сотен участников протеста были задержаны по административным статьям, несколько десятков — по уголовным.

С приближением муниципальных выборов 4 октября очагом противостояния между сторонниками и противниками власти стал штаб Кахи Каладзе, выдвинутого «Грузинской мечтой» на третий срок. (newsgeorgia)