Обожаю армянский юмор. Даже когда юмор исходит из уст не простого сапожника Ашота или часовщика Гургена, а самого Баграта Галстаняна.

Если кто не знает, Баграт Галстанян, ни много ни мало — является предстоятелем целой Тавушской епархии. Мало того, он еще и архиепископ. То есть, это весомая личность, которая, иногда, беседует с Богом. Естественно, на армянском языке. Всевышний же должен как-то подстраиваться.

И, видимо, Творец сподобил Баграта сверхъестественными способностями. Он не просто епископ с приставкой «архи», а прорицатель, которому позавидует сам Нострадамус.

Баграт Галстанян обладает уникальными способностями. Он видит то, что увидеть невозможно. Впрочем, в данном случае особо удивляться и не стоит. Ведь помнят же хаи «геноцид армян» в Османской империи, которого и в помине не было.

Но вернемся к новоявленному армянскому прорицателю Баграту Галстаняну, который обладает рентгеновским зрением.

Итак, архиепископ Галстанян, а в миру скромный «рентген» увидел нечто, что грозит существованию государственного недоразумения под названием Армения.

Так, совсем недавно ночью неизвестные на автомобиле с тонированными стеклами, без номеров, вероятно, в сопровождении губернатора области и других чиновников, тайно приехали, проникли на «подлежащие сдаче территории» и совершили какие-то неизвестные действия.

Нет, это не вымысел автора данных строк, об этом заявляет сам епископ Баграт с приставкой «архи».

Согласитесь, уже смешно, но Баграт не останавливается, и продолжает потешать достопочтенную публику своей глупостью.

«Гнев и недоверие народа в том, что это за люди, которые находятся в машине с таким прикрытием, вся возможная информация скрыта, а также было требование, чтобы эти люди спустились, чтобы у них была возможность задать им вопросы.

Если твои дела честны, чисты, прозрачны, почему ты приходишь под таким прикрытием? И когда народ восстал против этой лжи и фальши. Они дали понять, что, возможно, это азербайджанцы. Есть даже подозрения, что в машине находились вице-премьер Мгер Григорян и Шахин Мустафаев», — сказал он.

По словам архиепископа, к борьбе против народного восстания привлекли «черные береты».

Мы не будем акцентировать внимание на «чистом» русском языке Галстаняна, который оставил в тени Пушкина, Толстого, Чехова, но некоторые вопросы все же остаются.

Без пяти минут Папа Римский армянского пошиба умудрился увидеть через тонированные стекла автомобиля не только Мгера Григоряна, но и Шахина Мустафаева. Честно говоря, даже я его в лицо не знаю. Но я же не Баграт.

Короче говоря, армянская церковь не нарушает собственных традиций, и пытается сеять зерна не разума и добра, а возбуждает ненависть и смуту. Хотя, если в Армении мазохизм в почете, то азербайджанцы своим «железным кулаком» устроят им попойку. И веселье будет похлеще 44-дневной войны. Даже «рентген» Баграт не поможет…