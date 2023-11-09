Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ не согласен с тем, что Запад устал оказывать поддержку Украине в конфликте с Россией, о чем все чаще пишут мировые СМИ.

«Я не чувствую этой усталости в том, как на политическом уровне наши лидеры в евроатлантическом мире и наши партнеры продолжают поддерживать Украину, — сказал Джоанэ, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС на полях проходящего в румынской столице «Бухарестского форума». — Мы прекрасно понимаем, что судьба Украины важна не только для Украины и Европы, но и для того, как будет выглядеть весь мир. Если у нас и есть иногда определенные трудности, то они связаны с тем, что у нас нет достаточных производственных мощностей, чтобы помогать Украине в тех объемах и в том темпе, который они у нас запрашивают».

«Часто спрашивают, уделяется ли достаточно политического внимания и Ближнему Востоку, и Украине, — продолжал заместитель генсека НАТО. — Мы чувствуем на политическом уровне, мы понимаем, что это не две отдельные вещи, а одно геополитическое состязание, которое имеет восточное, южное, глобальное измерения. Поэтому мы не можем позволить себе роскоши не уделять параллельно внимание и важной проблеме на Украине, и мы будем помогать Украине победить в этой войне и стать частью евроатлантической семьи».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью американской телекомпании NBC признал, что значительная часть населения западных стран, в том числе политики, устала от вооруженного конфликта на Украине. При этом он выразил убежденность, что нет никакой альтернативы продолжению помощи Киеву.

Тем не менее тема усталости партнеров от Украины и углубляющихся разногласий неоднократно поднималась в западных СМИ, что вызывает раздражение в Киеве. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что поддержка Украины становится для Запада грузом, который он уже не в состоянии нести.