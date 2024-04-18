Последние протестные акции в Тбилиси показали необходимость принятия закона об иноагентах, заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

«Эти дни показали нам необходимость этого закона и поддержку этого закона людьми. Именно эти акции показали поддержку народа в отношении этого закона. Поэтому, конечно же, парламент Грузии продолжит обсуждение этого закона. Если у кого-то есть какие-то аргументы по поводу законопроекта, обсуждения продолжаются», — заявил Папуашвили.

Он пояснил, что понимает под народом «более широкое понятие, чем отдельные группы» граждан. «Ядром» протеста против закона об иноагентах Папуашвили назвал «10-20 НПО».

Спикер парламента утверждает, что эти организации скрывают свои доходы. Уже через несколько секунд он опроверг сам себя, потребовав объяснений от посольств Нидерландов и Дании.

«Их деньгами финансируются организации, которые вчера предъявили ультиматум парламенту Грузии, представительному органу грузинского народа», — сказал Папуашвили.

В среду парламентское большинство приняло в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния».

Это произошло через год после того, как аналогичная инициатива привела к многотысячным протестам и была отозвана. Тогда было заявлено, что это решение «безоговорочное».

Как и в прошлом году, рассмотрение законопроекта происходит на фоне митингов. Накануне к акции с требованием отзыва закона в Тбилиси присоединились не менее 20 тысяч человек.

С прошлого года в законопроекте не изменилось практически ничего. Вместо «агентов иностранного влияния» используется термин «организация, проводящая интересы иностранной силы».

Согласно инициативе, организациями, «проводящими интересы иностранной силы», объявят все НПО и СМИ, более 20% дохода которых поступают из-за границы.

Все они обязаны будут соблюдать жесткие административные правила. В противном случае им грозят крупные штрафы.

Законопроект обострил отношения с Брюсселем. В 2023 году Европейская комиссия присвоила Грузии статус кандидата, открыв перспективу ее присоединения к блоку, хотя одновременно предупредила, что страна слишком медленно продвигается в таких ключевых реформах, как борьба с политической поляризацией и защита прав человека. (newsgeorgia.ge)