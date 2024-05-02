Шпионы США подтверждают — военные силы Китая и России тесно сотрудничают на Тайване.

▪️По оценкам сотрудников американской разведки, Россия и Китай все теснее сотрудничают по военным вопросам, включая потенциальное вторжение на Тайвань. И это побудило правительство США разработать новые планы по противодействию потенциальному сценарию, в котором две страны — [союзника] будут вести совместные боевые действия.

▪️«Мы видим, что Китай и Россия впервые проводят совместные учения в отношении Тайваня», — заявила директор Национальной разведки Аврил Хейнс, выступая в Конгрессе. «Китай определенно хочет, чтобы Россия работала вместе с ним на Тайване и мы не видим причин, по которым они бы этого не стали делать», — резюмировала она.

▪️Сенатор-республиканец Майк Раундс спросил Хейнс о таком потенциальном сценарии во время слушаний в сенатском комитете по вооруженным силам. Он также спросил главу Разведывательного управления Министерства обороны о том, как Пентагон готовится к подобному развитию событий.

▪️Министерство обороны «стало еще более обеспокоено потребностями наших объединенных сил в данной ситуации» (при условии сотрудничества России и Китая на Тайване), — подчеркнул глава разведывательного управления Министерства обороны генерал-лейтенант США Джеффри Крузе.

▪️«Суть в том, что если у нас будет конфликт с одним из них, высок шанс, что у нас появится и второй фронт», что повлияет на планирование, потребности в оборудовании и живой силе, — добавил он.

▪️Директор национальной разведки Хейнс добавила, что между Россией и Китаем «растет сотрудничество в рамках «безлимитного» партнерства во всех сферах жизни общества: политической, экономической, военной, технологической и так далее». (Bloomberg)