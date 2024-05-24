Новое руководство Тайваня подводит остров к войне с Китаем, «открыто пропагандируя теорию двух государств», заявил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь.

Таким образом он прокомментировал начавшиеся учения, а также заявление нового президента Тайваня Лая Циндэ — тот призвал Пекин признать независимость островного государства и «прекратить политику запугивания», в том числе ведущуюся с помощью «военных средств».

По словам У Цяня, руководство Тайваня бросило вызов принципу «одного Китая» и теперь пытается «добиться независимости силой, опираясь на поддержку зарубежных стран и подталкивая соотечественников к опасной ситуации войны». «Это настоящая игра с огнем, и те, кто это делают, обожгутся сами», — подчеркнул спикер Минобороны (цитата по CCTV).

У Цянь назвал учения Китая возле Тайваня предупреждением властям острова, также направленным на «сдерживание вмешательства внешних сил». «Эта операция вполне разумна, легальна, легитимна и необходима», — отметил он, добавив, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) предпринимает практические действия по защите суверенитета и территориальной целостности, чтобы «быть на шаг впереди до достижения полного воссоединения страны», как только начнется «провозглашение независимости Тайваня».

НОАК начала совместные двухдневные учения флота, военно-воздушных сил и ракетных войск в Тайваньском проливе 23 мая. В качестве цели маневров была заявлена проверка «возможностей войск в совместных операциях». Речь шла о морском и воздушном патрулировании, захвате контроля над ситуацией во время боевых действий и точечном наведении на цели.

По данным Минобороны Тайваня, Китай задействовал в учениях порядка 15 кораблей, 16 судов военно-морской полиции, 42 ударных самолета; кроме того, его войска впервые использовали боевые патроны. Власти острова назвали маневры «провокацией», которая нарушает региональный мир и безопасность, и привели армию в состояние повышенной боеготовности.

Китай считает Тайвань своей провинцией и расценивает любую внешнюю поддержку властей острова, в том числе визиты иностранных делегаций, как нарушение суверенитета. В свою очередь Тайбэй категорически отвергает модель «одна страна, две системы», которую Пекин продвигает еще с 1980-х годов.

Тайвань отделился от Китая после гражданской войны между национальным правительством партии «Гоминьдан», возглавляемой Чаном Кайши, и войсками Коммунистической партии под руководством Мао Цзэдуна. Проигравший Чан Кайши бежал на остров вместе с 1,5 млн сторонников в 1949 году.

В национальной оборонной стратегии Китая содержится пункт, допускающий силовое решение тайваньского вопроса при отсутствии прогресса мирных усилий по воссоединению. В частности, оно может быть принято в случае вмешательства внешних сил и сторонников независимости острова. (moscowtimes.ru)