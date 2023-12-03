В воскресенье Венесуэла проводит национальный референдум по вопросу Гайаны, богатой нефтью. Он призывает население выразить поддержку более чем столетнему требованию, что две три современной территории Гайаны принадлежат Венесуэле.

Референдум президента Николаса Мадуро состоит из пяти вопросов. Как ожидается, он будет одобрен подавляющим большинством. Людей спросят о создании в спорном регионе Эссекибо (размером больше Англии) нового венесуэльского государства, где его жителям выдадут венесуэльские удостоверения личности. Также избирателей попросят поддержать обещание, что Венесуэла должна «всеми средствами» противостоять нынешнему правлению Гайаны над этой территорией.

Режим Мадуро отрицает наличие у него военных амбиций, хотя его публичные заявления мало что сделали для того, чтобы развеять опасения. Венесуэльская армия имеет большую численность и лучше оснащена, чем силы национальной обороны Гайаны.

Первая нефть начала выкачиваться в Гайане в 2019 году, и с тех пор экономика страны переживает бум. Три года подряд она растет более чем на 40% в год. Венесуэла, чья собственная нефтяная промышленность находится в состоянии, близком к краху из-за десятилетий плохого управления и коррупции, утверждает, что большая часть этой нефти добывается в морской акватории, на которую у нее есть права. (The Times)