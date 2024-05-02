Трамп может попытаться реализовать стратегию «обратного Никсона», что еще больше усложнит глобальную геополитику.

The Wall Street Journal в материале о потенциальном реванше между Трампом и Китаем подчеркивает опасения Си Цзиньпиня.

Как бывший президент Ричард Никсон искал Китай, чтобы противостоять Советскому Союзу во время холодной войны, так и Трамп может попытаться настроить Москву против Пекина.

Си наладил личную связь с российским лидером и опасается, что если Трамп пойдет на уступки Путину — это может ослабить отношения двух стран. Сейчас Москва — важнейший партнер в противостоянии Си с Западом.