Госдепартамент категорически отверг сообщения СМИ о том, что США хотят, чтобы Украина изменила свою стратегию, перейдя от стремления к полной победе к занятию сильнейшей позиции на переговорах.

Отвечая на просьбу прокомментировать такие публикации, представитель Госдепартамента Мэтью Миллер дал короткий и однозначный ответ: «Нет. Это неправда».

В прошло месяце издание Politico сообщило со ссылкой на нескольких неназванных американских и европейских чиновников, что администрация президента США Джо Байдена обсуждает с Украиной переход ВСУ к более глубокой обороне на востоке страны.

По данным газеты, эти изменения направлены на усиление позиций Киева и формирование «сильной руки» в случае переговоров с Москвой. (Голос Америки)