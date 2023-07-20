Россия разгоняет мировую продовольственную инфляцию. В среду фьючерсы на пшеницу на Чикагской бирже подскочили на 9%, что стало самым значительным дневным ростом с 2012 г. Это произошло после того, как Министерство обороны РФ заявило, что с 20 июля будет считать военными целями все суда, идущие в украинские порты, а страны, под чьим флагом они идут, — участниками войны на стороне Киева.

В четверг утром цена подросла еще на 1%, сообщает Bloomberg.

Россия заявила в понедельник, что не продлит заключенную год назад договоренность о вывозе украинской сельскохозяйственной продукции из черноморских портов. Москва жалуется, что обещанные ей послабления в экспорте ее собственных зерновых и удобрений не были реализованы. Однако подобные обязательства не были прописаны в соглашении. Кроме того, это не помешало России увеличивать поставки. В 2022/2023 сельскохозяйственном году она экспортировала рекордные 45,5 млн тонн пшеницы, по данным Министерства сельского хозяйства США. В новом, 2023/2024 году экспорт будет еще больше, прогнозирует министерство: 47,5 млн тонн.

Участники рынка поначалу спокойно восприняли окончание сделки. После первоначального скачка цены на пшеницу даже немного снизились на торгах в понедельник. Власти Украины начали искать способы вывозить зерно по другим маршрутам. Президент Владимир Зеленский предложил продолжить поставки без участия России. Суда могут следовать через территориальные воды Румынии и Болгарии, заявил в среду посол Украины в Турции Василий Боднар. «Конечно, здесь должна быть ответственность международного сообщества. Чтобы, с одной стороны, помочь Украине реализовать такой сценарий, а с другой — оказывать давление на Россию для того, чтобы предотвратить ее возможные атаки», — добавил он.

США, правда, заявили, что сопровождение торговых судов военными — это не вариант. Страховой брокер Marsh во вторник приостановил программу страховок для судов, вывозящих зерно из Украины. Страховой рынок Lloyd’s of London перевел Черное море в список регионов с высоким уровнем риска. «Годовое покрытие остается в силе, но рейсы в регион из списка будут оцениваться на индивидуальной основе», — заявил Нил Робертс, директор по морскому и авиастрахованию Lloyd’s Market Association. (moscowtimes.ru)