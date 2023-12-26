Цены на мясной ассортимент наших прилавков растут буквально по месяцам. В этом году тенденция повышения продолжилась, хоть иные аналитики и утверждают, что стоимость этого главного продукта потребительской корзины падает. На деле же покупатели не ощущают такой щедрости и вынуждены пока еще платить по прежним, выросшим в середине лета, ценам.

Конечно же, мясной ассортимент у нас разный, потому и цены не укладываются в какой-то единый прейскурант. Например, мясо старого животного стоит дешевле, порядка 10 манатов на кости, а филейная часть 12 манатов. Его преимущественно скупают предприятия общепита. А вот телятина и баранина продаются дороже. Цены колеблются от 14 до 20 манатов в зависимости от качества, сорта и пр. По мнению покупателей, средний прайс на нашем мясном рынке уже подрос до своего пикового уровня. Судя по покупательной способности населения, дальше повышаться ценам уже некуда, но, если вспомнить прежние повышения, ценники на прилавках, как правило, не считаются с финансовыми возможностями среднего потребителя. Так что новая волна подорожания вполне возможна, в том числе и на мясных прилавках наших рынков и торговых сетей.

На это между прочим указывают и показатели импорта. Например, в январе-октябре текущего года Азербайджан импортировал 34 тыс. 860 тонн мяса. Как сообщают наши СМИ со ссылкой на данные Государственного таможенного комитета, стоимость продукции в этом объеме составила 69 млн 995 тыс. долларов США. Согласно данным, это на 1 054 тонны (3,1%) больше в количественном и на 7 млн 385 тыс. долларов (11,8%) в стоимостном выражении, если сравнивать с январем-октябрем минувшего года, когда Азербайджан импортировал 33 тыс. 806 тонн мяса на 62 млн 610 тыс. долларов. При этом траты на импорт мяса за отчетный период составили 0,49 % от общего объема расходов Азербайджана на импорт. Как видно из этой раскладки, импорт в страну мяса подорожал, а это не могло не сказаться на внутренних ценах.

Как отмечает специалист по сельскому хозяйству Вахид Магеррамов, импорт мяса в Азербайджан продолжает расти. При этом страна не может удовлетворить свою внутреннюю потребность в этом продукте. Только за 11 месяцев этого года в республику импортировано скота на 104 млн долларов, говорит он. И весь этот скот ввозили на убой. Кроме этого, импортировано мяса на 78 млн долларов. А ведь в нашей стране животноводческая отрасль является традиционной, селяне всегда занимались разведением скота. Теперь же только за девять месяцев вынуждены ввозить из маленькой Грузии 200 тыс. голов мелкого рогатого скота. В прошлом году мы импортировали 770 тыс. голов мелкорогатого скота. Проблемы отрасли впечатляют: в основном они связаны с кормовой базой и разорением мелких фермерских хозяйств.

«Сегодня фермеры продают свой скот и уезжают из регионов в столицу, — комментирует В. Магеррамов. – Неужели в городе они заработают больше? Ведь животноводство приносило им хорошие прибыли. Проблема в отсутствии условий на селе. Раньше у них была такая возможность, а теперь ее отняли. В регионах появились крупные фермерские хозяйства, которые практически захватили ресурсы, особенно воду. В результате державшие скот крестьяне вынужденно продают его и приезжают в Баку, надеясь найти работу в столице».

О том, что крупные предприятия практически оставили без воды небольшие фермерские хозяйства, говорит и глава потребительского объединения Эюб Гусейнов. По его словам, засуха и без того сократила возможности селян, а теперь появились большие бизнесы, которые практически монополизировали воду, и поэтому рядовым селянам уже негде развернуться. Им не хватает воды для полива. Кроме прочего, на повышении сказалась и роль посредников. Продать без них скот практически невозможно, а участие таких спекулянтов обходится потребительскому рынку в 15 – 20 процентов ценовой накрутки. Агентство продовольственной безопасности тоже внесло свою лепту в повышение цен. Организуемые этим ведомством «забойники» приходится арендовать по высоким ценам. Дорогая аренда – это тоже надбавка к себестоимости. Проще говоря, в сфере нашего мясного производства тоже все «схвачено», поэтому про оптимальные цены здесь уже не может идти никакой речи.

Цены на мясо под занавес года снова поднимутся, считает Э. Гусейнов. По его словам, за килограмм баранины уже скоро будут запрашивать 20 манатов, поднимется и телятина. Ведь спрос опережает предложение, а перечисленные причины продолжают подстегивать повышение.