С наступлением осени отечественные аналитики ожидают новую волну подорожания. По этим прогнозам, волна ценового роста накроет не только столовые овощи и фрукты, обычно поднимающиеся в цене с наступлением холодов, но и другие продукты стандартной потребительской корзины.

Причиной грядущего ценового витка на продовольствие называют, во-первых, естественное осеннее подорожание солидного перечня сельскохозяйственной продукции. А во-вторых, влияние этого обстоятельства на весь остальной ассортимент продуктовых прилавков. Как утверждает в беседе с # экономист Акиф Насирли, традиционно летом продовольственную инфляцию сдерживают дешевые овощи и фрукты, которые удерживают спрос на многие другие, более дорогие продовольственные товары. Копеечные огурцы и помидоры, зелень, зеленая фасоль, баклажаны, ягоды, фрукты, молодой картофель и многие другие продукты вытесняют на наших столах мясные блюда.

Наваристые борщи уступают место зеленым супам, на смену плову приходит кюкю с зеленью и баклажанная икра. А помидоры с яйцами поддерживают бюджеты азербайджанских семей лучше любой социальной помощи. Летние перемены в меню не только спасают кошельки, но и останавливают продуктовую инфляцию из-за понижающегося спроса на дорогие блюда. Поэтому, утверждает Насирли, наступление холодов станет главным стимулом к повышению практически всех продуктов. Продолжится подорожание мяса – оно, по словам эксперта, поднимется до 20 манатов за килограмм баранины.

«Мясо молодого ягненка и сейчас стоит почти столько, но этой зимой округлится цена на баранину, — поясняет он. – Такие ожидания подпитывает небывалое летнее подорожание мяса. Несмотря на падение цен и месяц Мухаррам, стоимость его подросла на манат… Поэтому ожидать чего-то иного, кроме повышения, при такой тенденции и ситуации в местном животноводстве было бы просто наивно. Поголовье скота сокращается, цены на корма растут, а вслед за этим поднимаются расценки на мясных прилавках».

К росту цен на продукцию животноводства приводит состояние отрасли, говорит экономист. Хлопковая кампания сократила пастбища для выпаса, привела к повышению цен на корма, а теперь, чтобы поднять животноводство, требуются субсидии, а главное, нужно вернуть селянам земли под пастбища. Хотя, конечно же, лучше было их вовсе не трогать в 2015 году. Тогда эта отрасль развивалась бы своим ходом, и цены на мясо в нашей стране были намного ниже сегодняшних. По мнению аналитика, несмотря на еще одно, третье по счету понижение стоимости заводского хлеба, ситуация на мировых рынках зерна нестабильна, а урожай пшеницы в России в этом сельхозгоду ниже прошлогоднего на 15 млн тонн. Все это не может не отразиться на нашем зависящем от импорта рынке, уверен он.

Устойчивую двухлетнюю динамику ценового роста отмечает экономист Первиз Гейдаров.

«Рост цен на овощи, фрукты и прочее продовольствие стартовал в начале 2021 года и продолжают расти на протяжении последних двух лет. Подорожание подгоняют объективные и субъективные обстоятельства. Среди объективных причин – подорожание топлива на мировых рынках подгоняет себестоимость производства, а дорожающий импорт поднимает инфляцию на нашем рынке. Хочу сказать, что это главная причина повышения цен на продовольствие в позапрошлом и прошлом году. Среди субъективных факторов – ограниченность местного производства и высокий уровень его себестоимости». По мнению эксперта, прогнозы о понижении вряд ли сбудутся. «Не думаю, что цены убавят свои обороты, — отмечает он. – Напротив, стоимость целого ряда продуктов будет расти, и такая ситуация продолжится».

Несмотря на прогнозы международных структур и местных профильных ведомств о снижении в этом году инфляции до однозначного уровня, ценовые реалии пока еще держатся на достаточно высокой планке. Госкомстат анонсирует двузначную инфляцию за три квартала нынешнего года – индекс потребительских цен за январь сентябрь понизился до 11%. При этом цены на еду растут быстрее. За январь-сентябрь этого года среднегодовой рост цен на продовольствие (с учетом алкоголя и сигарет) составил 12,4%, на непродовольственные товары – 10,1%, платные услуги населению – 9,6%. При этом в сентябре годовой уровень инфляции (отношение показателя сентября 2023 года к сентябрю 2022 года) не превысил 5,1%.