Почти 20 украинских дронов атаковали Белгородскую, Брянскую, Курскую и Калужскую области России в ночь на 28 апреля, сообщает Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены и перехвачены семнадцать украинских БПЛА из которых: девять — над территорией Брянской области, три — над территорией Курской области, два — над территорией Белгородской области и три — над территорией Калужской области», — говорится в сообщении.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что дроны планировали атаковать нефтебазу в городе Людиново, обломки упали в районе предприятия.

Глава Брянской области Александр Богомаз отметил, что беспилотники были уничтожены над Севским районом. «Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте», — добавил он.

После полномасштабного вторжения российской армии в Украину регионы России регулярно атакую украинские беспилотники. С начала 2024 года целью дронов стали объекты ТЭК. За три с половиной месяца российские нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы были атакованы не менее 18 раз. Под ударами оказались все крупные НПЗ в европейской части России.

В результате переработка нефти резко сократилась, биржевые цены на топливо подскочили, а правительство запретило экспорт бензина на полгода. Также российские власти запросили дополнительные поставки топлива из Беларуси и Казахстана. (moscowtimes.ru)