«В рамках новых реалий, сложившихся в регионе, мы не видим никаких препятствий для подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном».

Как передает АПА, об этом заявил журналистам помощник Президента Азербайджанской Республики — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев.

Он сказал, что вместо того, чтобы играть словами, очень важно, чтобы армянская сторона сделала конкретный шаг вперед и села за стол переговоров.

«Пока сложно что-то сказать об этом. Мы ждем четких идей от Армении. Армения все еще озирается за пределы региона, когда речь идет о мирном договоре. Армения должна понимать, что корни, семена мира находятся здесь, а не в Вашингтоне, Брюсселе и Париже. Мы говорим о том, что вместо того, чтобы привносить сюда повестку третьих сторон необходимо продвигать переговоры по мирному соглашению. Мяч в воротах Армении», — отметил Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что для продвижения этого мира, достижения серьезных успехов Армения должна заглянуть внутрь региона, продолжить переговоры с Азербайджаном: «У Азербайджана добрые намерения. Суверенитет нашей страны был обеспечен, в регионе сложился новый статус-кво, и этот статус-кво является легитимным, основанным на справедливости, международном праве. Предыдущий статус-кво, который Армения создала, оккупировав азербайджанские земли, отстаивали и члены поддерживающей Армению Минской группы, он был несправедливым и неприемлемым».