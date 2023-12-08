Российская сторона позитивно оценивает совместное заявление Азербайджана и Армении о намерении нормализовать отношения и заключить мирный договор.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел (МИД) Российской Федерации (РФ).

«В Москве с удовлетворением восприняли Совместное заявление Администрации президента Азербайджанской Республики и Аппарата премьер-министра Республики Армения с подтверждением обоюдного намерения нормализовать отношения и заключить мирный договор между двумя странами», — указали в дипведомстве.

Там отметили, что Москва готова и далее оказывать всяческое содействие в разблокировании транспортных коммуникаций, делимитации границы, заключении мирного договора и контактах по линии гражданского общества.

«Приветствуем договоренность между Баку и Ереваном об освобождении армянских и азербайджанских военнослужащих», — добавили в дипведомстве.