Иран приветствует совместное заявление Азербайджана и Армении об освобождении задержанных, считая его конструктивным, позитивным и заслуживающим одобрения шагом на пути к достижению мира.

Об этом на сегодняшнем брифинге заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Ирана Нассер Канаани.

«Это совместное заявление показывает, насколько эффективными могут быть региональный диалог и механизмы для решения региональных проблем», — подчеркнул он.

По словам представителя иранского МИД, достижение устойчивого мира требует укрепления атмосферы мира и доверия между странами региона.

«Мы надеемся, что процесс мирных переговоров между двумя странами будет плодотворным. Иран приветствует этот вопрос и готов помочь обеим странам достичь стабильного и справедливого мира, а также добиться большего сближения на Южном Кавказе», — отметил Н.Канаани.