Президент Ильхам Алиев заявил, что принятое совместное заявление Администрации президента Азербайджанской Республики и Аппарата премьер-министра Республики Армения еще раз является демонстрацией взаимной политической воли для продвижения двусторонней мирной повестки и нормализации отношений между нашими странами. Глава государства подчеркнул, что Совет Европы также является очень хорошей платформой для содействия процессам построения доверия между двумя странами.

Об этом глава государства заявил на встрече с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич.

Глава государства подчеркнул, что Совет Европы также является очень хорошей платформой для содействия процессам построения доверия между двумя странами.