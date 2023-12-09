Правительство Бразилии положительно оценило совместное заявление Азербайджана и Армении, которое подтверждает намерение нормализовать отношения и заключить мирное соглашение на основе уважения суверенитета и территориальной целостности двух стран.

Как сообщает # со ссылкой на посольство Азербайджана в этой стране, об этом говорится в комментарии МИД Бразилии касательно совместного заявления Администрации президента Азербайджанской Республики и Аппарата премьер-министра Армении.

В качестве положительных моментов совместного заявления указываются взаимное освобождение заключенных, поддержка Арменией кандидатуры Азербайджана на проведение COP-29 и меры по укреплению доверия между двумя соседними странами. Была подчеркнута важность дипломатического разрешения конфликтов исключительно на основе принципов международного права.