Приветствуем решение Администрации Президента Азербайджана и Аппарата премьер-министра Армении предпринять конкретные шаги по установлению доверия между двумя странами, о чем было объявлено в совместном заявлении.

Об этом говорится в сообщении МИД Турции.

Отмечается, что Анкара поддерживает решение о продолжении дискуссий, связанных с принятием дополнительных шагов, повышающих доверие.

«Желаем подписания в кратчайшие сроки мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, которое станет одним из важнейших событий для установления постоянного мира и стабильности на Южном Кавказе», — подчеркивается в сообщении МИД.