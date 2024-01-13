Филиал «Россети Северный Кавказ» компания «Дагэнерго» обратилась к владельцам майнинговых ферм в Дагестане с просьбой отключать свое оборудование во время наступления холодов. Обращение опубликовано в Telegram-канале «Дагэнерго».

«Уважаемые владельцы майнинговых ферм, расположенных на территории Республики Дагестан! Убедительно просим вас на период холодов подумать о своих близких, соседях, о таких же дагестанцах, как и вы, и отключить майнинговые фермы», — сказано в тексте.

Отмечается, что майнинговые фермы в холодное время перегружают энергетическую сеть республики и провоцируют технологические нарушения.