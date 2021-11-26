Со следующего года перевозчики не смогут доставлять товары из регионов в столицу без оформления электронного счета-фактуры.

Директор Бакинского центра отчетности Мехти Бабаев сообщил СМИ, что этот вопрос нашел свое отражение в предлагаемых изменениях в Налоговый кодекс Азербайджана. По его словам, налогоплательщикам придется оформлять электронные товарно-транспортные накладные, электронные путевые листы для грузовых автоперевозок, накладные-фактуры внутрихозяйственного перемещения для подакцизных товаров (кроме нефтепродуктов) и электронные счет-фактуры при отгрузке товаров на экспорт.

Возле оптового рынка «Мейвели», говорит Бабаев, появятся налоговые посты, а перевозчиков сельхозпродукции без электронных товарно-транспортных накладных и путевых листов туда не пустят. Говоря о целях такого новшества, он отметил, что многие товары остаются неучтенными. Оформить электронные документы не смогут владельцы товара или водители, не получившие отличительного знака на транспортное средство.

Упомянутые новшества следует в первую очередь разъяснить бизнесу – фермерам, которые ввозят свою продукцию, и перевозчикам. Поскольку именно неосведомленность может породить питательную среду для нечистоплотных схем, сказал в беседе с # руководитель Общественного объединения поддержки аграрных реформ Вахид Магеррамов:

«Вполне очевидно, селяне и перевозчики не понимают сути, механизмов и формальной стороны этого новшества. Потому их нужно информировать, обучать, проводить тренинги через средства массовой информации, телевидение. Людям должны детально объяснить, как оформляются перечисленные документы и что со всем этим делать, а не просто взять и с какого-то там числа применить нововведение».

Сообщается, что это «удовольствие» не коснется производителей. Речь о перевозчиках, приобретающих урожаи у фермеров и доставляющих их в столицу. Но здесь возникает вопрос, как будут различать тех и других. По словам собеседника, первостепенный отличительный признак — количество ввозимой продукции:

«В отличие от скупщиков, селяне обычно привозят сельхозпродукцию на легковых машинах, в «газелях». Кроме того, соответствующие документы им могут выдавать, скажем, муниципальные органы. Но здесь проглядывают риски традиционного для нас «промысла» охотников ловить рыбу в мутной воде. Ведь, во-первых, наши селяне не разбираются в новых процедурах, во всяком случае, не видно попыток что-либо им разъяснить. Во-вторых, детали новшества не совсем понятны, оттого и возникают ваши вопросы. Опять же, все это должны детально разъяснить – какие потребуются документы, на основании чего будут различать фермеров от перевозчиков и прочее».

Косвенным результатом новых требований может быть дальнейшее вытеснение селян с наших рынков. Ведь если подумать, профессиональные скупщики более компетентны в подобных вопросах, нежели крестьяне. По словам Магеррамова, этот процесс идет уже давно:

«Скупщики привозят не какую-то определенную сельхозпродукцию, а ассортимент. Например, фермер, который выращивает на своем участке картофель, его и завозит, а вот скупщики делают это основательно. Они приобретают и привозят целый ряд фруктов, овощей и прочее, покупая урожаи у множества крестьян. Селяне теряют свои позиции на городских рынках — это давний процесс. Цель корректив заключается в увеличении бюджетных налоговых поступлений, но благие задачи, конечно же, не исключают коррупционных перспектив подобных новшеств. При этом поправки в НК обосновывают тем, что не могут вести учет, хотя это легко сделать на рынках, взвесив привезенный товар и зафиксировав данные владельца. Кроме того, фермеры должны стоять на учете в налоговой и ежегодно информировать налоговиков о количестве своей продукции. Это не проблема. Потому все это странно, прослеживается цель создать лазейку для дополнительных официальных и неофициальных поступлений».

Очередную волну налогового прессинга покупатели почувствуют на своих кошельках, считает Магеррамов: «Конечно же, естественным следствием этого будет повышение цен. Подорожает перевозка, а вслед за ней поднимутся цены на сельхозпродукцию».

В проекте закона об изменениях в НК, действительно, присутствуют подобные налоговые изменения, сообщил редакции юрист и финансист Акрам Гасанов:

— Однако касается это условие не только отгрузки сельхозтоваров из регионов в столицу. Оно охватывает всю территорию страны и все товары, которые, в том числе, будут транспортировать из столицы в другие части республики, либо из региона в регион. Потому не понимаю, почему акцент на сельхозпродукции, ввозимой в столицу. Цели решения тоже понятны и сходятся на мерах по борьбе с теневой экономикой, которая у нас становится с каждым годом все жестче.

Сегодня в сегменте розничной торговли достигнут нормальный уровень контроля, но груз может доставляться в какие-то теневые точки. Скажем, продукты привозят в рестораны и нигде не фиксируют. Теперь же это будет контролироваться с момента отправки, регистрироваться в электронной форме. Считаю, что это правильная мера в условиях масштабной теневой экономики. Но какой государственный орган и как это будет контролировать? Нам говорят о постах в Баку. Спрашивается, почему только в столице? По логике, такие посты нужно ставить везде. А главное, не приведет ли такое к коррупции?

Ведь все мы помним, как на пике циркуляции вируса в прошлом году людей не выпускали из Баку в регионы и обратно, но ведь ездили. Кто-то же пропускал их за взятки. В случае с этим новшеством может быть то же самое. Возвращаясь к вопросу, какой госорган будет это контролировать? Из всех правоохранительных органов в сфере экономики на ум приходит Налоговая служба и Служба государственной безопасности (СГБ). Естественно, СГБ этим заниматься не будет, остаются налоговики, не полицию же к этому подключать.