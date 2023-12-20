20 декабря в ходе встречи премьер-министра Азербайджана Али Асадова и находящегося с официальным визитом в Азербайджане вице-президента Турецкой Республики Джевдета Йылмаза была особо подчеркнута динамика развития сотрудничества в транспортной сфере.

Как сообщили # в Кабмине, на встрече было отмечено, что все вопросы повестки дня в сфере транспорта решены в положительном ключе, азербайджанская сторона применила значительные скидки на тарифы железнодорожных перевозок для турецких перевозчиков.