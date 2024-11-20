В обществе homo sapiens сложился стереотип, согласно которому люди определили для себя топ-тройку древнейших профессий. Это — политика, журналистика, проституция. И порой они не только заменяют, но и органично дополняют друг друга.

Но есть еще один вид, скажем так, ремесла, который незаслуженно не попал в данный список. Человек испокон веков был склонен к обману. Будь то ради наживы, власти или сокрытия в потаенных уголках души комплекса неполноценности.

Со временем «кустарный» обман разросся и стал одним из популярных «профессий» в преступном мире. Если кто не понял, речь идет о мошенничестве или афере, это уже как на слух ляжет.

Спектр данной разновидности преступления довольно широк: оно может варьировать от банального обмана на бытовом уровне до хищения государственного имущества в особо крупных размерах.

Стоит признать, что иногда фантазия, выдумки мошенников, играющих в кошки-мышки с законом, не может не вызывать восхищения. Как говорится, такие таланты да на благое дело.

Пожалуй, самым обаятельным мошенником (пусть и вымышленным) несомненно является незабвенный Остап Бендер. Несмотря на все его противозаконные действия , он неизменно вызывает у читателя чувство симпатии.

Не знаю, насколько уместно это слово, но, к сожалению, в Азербайджане не многие могут похвастаться красивой игрой Бендера. По большой части у нас «кидают» грубо, неэстетично, по-хамски.

Но у некоторых доморощенных мошенников есть определенное преимущество: формально, они не вступают с законом в конфликт.

Наиболее широко подобный вид мелкой аферы распространен в наших маркетах. И самый лучший способ облапошить наивных клиентов сводится к банальной рекламе о скидках на цены.

Мол, если, к примеру, тот или иной товар стоил N манатов, то после невероятной снисходительности и исключительно из-за любви к клиентам, цена той же продукции в ходе скидочной кампании снизилась на 20, 25, 50, а то и на 70 процентов. Примитивный маркетинговый ход, но потребители довольны. Жить стало лучше, жить стало веселее, исходя из скидок на определенные проценты.

Но не все так просто. Владельцы некоторых маркетов под вывеской «неземной любви» к своим потребителям, на самом деле скрывают «второе дно». И это не фигура речи.

Вот фото, которое в редакцию # прислал наш читатель. В одном из маркетов в городе Худат под кричащим ярлыком о невероятной скидке на подсолнечное масло скрывается истинная цена. Оказывается, никакой скидки и не было. «Второе дно» наглядно демонстрирует, что изначально цена на сей продукт была такой же.

Отсюда вопрос: что же «скидывал» ушлый владелец маркета? Как вы понимаете, вопрос из разряда риторических. И таких примеров по всему Азербайджану не сосчитать.

Понятно, что торговля – сфера особая, со своей спецификой. Где-то можно слукавить, где-то обольстить речами клиента. Однако, если увещевание клиента купить тот или иной товар, да еще заранее зная, что врешь по-черному, то это приобретает системный характер.

И все же следует отметить следующий нюанс. Несмотря на всю топорность «скидочных дел мастера» вполне преуспевают. Не каждый же норовит искать «второе дно», если сама «шкатулка со скидками» так и манит…