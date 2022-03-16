Возможен дефицит мяса и мясной продукции, поскольку этот сегмент нашего рынка примерно на 70 процентов зависит от российского, украинского и белорусского импорта, сообщил # редакции глава «Союза свободных потребителей» Эюб Гусейнов.

По словам эксперта, вторжение России в Украину окажет серьезное влияние на ценообразование в Азербайджане, поскольку местный продовольственный рынок тесно привязан к импорту из этих стран. На эти негативные тренды наложится также предпраздничный ценовой рост, говорит защитник прав потребителей:

«Праздничный стол азербайджанцев в этом году подорожал к прошлому году примерно на 10 процентов. Накрыть его на семью из пяти человек будет стоить 250 – 300 манатов, а ведь поднятые однажды цены в нашей стране не понижаются».

По его словам, люди обеспокоены ожиданием дефицита продуктов питания: «К примеру, сегмент рынка, который относится к колбасным изделиям и мясопродуктам, примерно на 70% зависит от соседних стран, а местное производство не покрывает весь спрос».

На фоне жестких западных санкций перед российской экономикой встает ряд острых вопросов: сможет ли страна прокормить себя и не повторится ли дикая ситуация конца 80-х с талонами и очередями в продуктовые? Тем временем в ряде регионов России уже готовятся заместить импорт местным производством, обещая поддержать субсидиями предприятия. По свидетельству российских аналитиков, молока в соседней стране производят меньше, чем нужно по потребностям. Дефицит закрывался поставками сухого молока, а также импортом из Беларуси и стран дальнего зарубежья. Потому вопрос роста цен пока остается открытым.

Для справки отметим, что местные молочные предприятия, которые заявляют об использовании в производстве цельного коровьего молока, на самом деле применяют сухой молочный порошок, завозимый из России, Беларуси и Украины. Упомянутые страны импортируют на местный рынок и готовое пастеризованное молоко. В сложившейся ситуации поставки неминуемо подорожают. Проблем с рыночной доступностью мяса в РФ быть не должно и дефицита не будет. Но цены на него будут расти, а следовательно, подорожает и экспорт.

Надеяться на Украину в этом плане не приходится, потому что она в значительной мере или даже полностью выпадет из числа экспортеров. Украинскому аграрному сектору в условиях войны вряд ли удастся обеспечить экспортные поставки продовольствия. Страна уже приостановила вывоз ржи, овса, сахара, мяса, скота, а также ограничила вывоз пшеницы, кукурузы, кур, яиц и подсолнечного масла. Наконец, заблокирована деятельность крупнейших торговых портов Украины – Одессы и Мариуполя, через которые шла львиная доля экспорта ее продукции. Примечательно, что в прошлом году Азербайджан импортировал из Украины 24 591,39 тонны мяса на $42,275 млн

Мясо в живом весе ввозится в нашу страну главным образом из России и Грузии. Из РФ завозят овец, которые выращиваются в Дагестане. Из Индии и Пакистана поставляется буйволятина – она, как правило, используется в производстве колбасно-сосисочных изделий, но граждане могут купить этот продукт в сыром виде в некоторых магазинах. Самое дешевое импортируемое в страну мясо — это индийская говядина, кстати, имеющая при себе сертификаты, но говорить о ее качестве сложно, отмечают специалисты.

Только в январе сего года Азербайджан импортировал 3 165,38 тонн мяса на сумму 5 млн 720,46 тыс. долларов. Как сообщает Государственный таможенный комитет, по сравнению с январем минувшего года рост в количественном выражении составил 32,88 процентов, в денежном — 34,25 процентов. При этом в январе 2021 года объем иморта мяса составил 2 357,85 тонн на сумму 4 304,93 тыс. долларов.