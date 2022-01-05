Старые машины «рулят» на наших дорогах, поскольку новые автомобили массе граждан не по карману. Заработавшие с начала года налоговые правки поднимут цены на обычные б/у машины, но понизят расценки в сегменте «зеленого» автопарка.

С нового года в Азербайджане заработали изменения в Налоговый кодекс, которые предусматривают освобождение от налога на добавленную стоимость (НДС) не только ввоз, но и реализацию гибридных автомобилей не старше трех лет с двигателем объемом до 2500 кубических сантиметров. Наряду с этим освобожден от НДС также импорт зарядных устройств для автомобилей 2-й и 3-й категории.

По мнению специалистов, налоговые каникулы для машин нового поколения повысят интерес к экологически чистому транспорту, однако фискальные правки по этой части признаются двояким. Ведь наряду с налоговым мораторием для гибридных машин в стране, начиная с текущего года, повысились ставки акциза на легковые автомобили старше трех лет и объемом двигателя больше 3000 кубических сантиметров.

По этим изменениям, если срок производства ввозимых в страну автомобилей превышает семь лет, ставка акциза будет рассчитываться с применением коэффициента 1,2 для автомобилей с бензиновым и 1,5 — автомобилей с дизельным двигателем. Предполагается, что указанная поправка в НК будет неким ограничивающим фактором для появления в стране старых автомобилей. Но ее результатом, по мнению экспертов, станет повышение цен на подержанные машины.

«После этих изменений не исключается удешевление гибридных автомобилей не старше установленного года выпуска. Иными словами, освобождение от НДС понизит их стоимость в среднем на 18 процентов, и это в целом похвально, учитывая растущий спрос на подобные автомобили японского производства. Трехлетний налоговый мораторий, безусловно, усилит интерес к этому сегменту авторынка, поскольку работает на удешевление гибридных машин», — заметил в этой связи в беседе с # депутат и эксперт Вугар Байрамов.

Он также сообщил, что другое решение относительно повышения ставки акциза на автомобили объемом двигателя больше 3000 кубических сантиметров может привести к удорожанию таких машин:

«Логика упомянутых изменений в Налоговый кодекс понятна. Суть ее в том, чтобы повысить интерес к гибридным и электромобилям, понизив при этом спрос на старые автомобили с более мощными двигателями. Все это имеет безусловную важность для экологии и безопасности дорожного движения. К тому же, учитывая неуклонный рост цен на энергоносители и высокую волатильность этого рынка, а также необходимость оптимизации затрат, предпочтительность электромобилей и гибридных машин бесспорна».

Ранее налоговый эксперт Анар Байрамов выступил в СМИ с пояснением статьи 190.4 НК АР, которая предусматривает применение ставок акцизного налога на импортируемые автомобили:

«На легковые автомобили с объемом двигателя до 2000 кубических сантиметров ставка акциза составляет 30 гяпиков за кубический сантиметр, за объем мотора в 3000 кубических сантиметров – 600 манатов плюс 5 манатов за каждый кубический сантиметр объема двигателя выше двух тысяч. Все это останется по-прежнему, отметил эксперт, просто теперь, если дата производства автомобилей, ввозимых в Азербайджан, превышает 7 лет, ставка акциза будет рассчитываться с применением коэффициента 1,2 для автомобилей с бензиновым двигателем и 1,5 — для автомобилей с дизельным двигателем. То есть, ограничения больше коснутся дизельных автомобилей», — объяснил он.

По словам аналитика, наши граждане покупают в основном машины, произведенные в 2010-2015 годах. Импортные авто производства позже 2015 года — очень дорогие, и не все могут позволить их себе. Но теперь цены на старые автомобили на внутреннем рынке вырастут.