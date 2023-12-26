Центробанк снова понизил свою ключевую ставку, аргументируя этот шаг снижением инфляции и избыточным предложением на валютном рынке страны.

«Данное решение принято с учетом наличия фактической и прогнозируемой инфляции в целевом коридоре (4±2%), стабилизации инфляционных ожиданий, а также избыточного предложения на валютном рынке. В ноябре 2023 года 12-месячная инфляция составила 2,6%. Годовая инфляция уже третий месяц находится в пределах целевого показателя. Месячная динамика цен продолжает снижаться по сравнению с прошлым годом. В ноябре наблюдалась дефляция, что нехарактерно для этого периода: индекс потребительских цен снизился на 0,2%», — говорится в заявлении пресс-службы регулятора.

Главный банк сообщает, что годовая инфляция уменьшилась за счет воздействия внешних и внутренних факторов, в том числе — снижения мировой экономической активности и жесткой денежно-кредитной политикой, проводимой в большинстве стран. Также важную роль в снижении инфляции сыграло роль укрепление курса азербайджанского маната – в ноябре азербайджанская валюта окрепла на 19,5%, — добавили в банке.

Под занавес года не только ЦБА, но и все профильные государственные структуры понизили свои инфляционные ожидания. По данным Государственного комитета статистики, среднегодовая инфляция за одиннадцать месяцев оказалась на однозначном уровне и составила лишь 9,4%, а годовая опустилась аж до 2,6%. Так, в ноябре индекс потребительских цен составил 99,8% по сравнению с октябрем и 102,6% к ноябрю прошлого года.

Ожидания инфляции в местных экспертных кругах достаточно противоречивы, впрочем, как и сама ситуация с ценами. Как отмечает экономист Первиз Гейдаров, темпы роста цен продолжают снижаться, но динамика этого процесса пока еще не такая выраженная. При этом инфляция в нашей стране большей частью заносится с импортом, поскольку страна зависит от ввоза заморской продукции, считает он.

«Следуя этой логике, волна цен, которую наблюдали у нас в прошлом и позапрошлом году, тоже была обусловлена подорожанием ввозимых из-за рубежа товаров. Поскольку глобальная инфляция в этом году пошла на убыль, начиная с мая темпы прироста цен начали понижаться и в нашей республике. Правда, понижение на местном рынке происходит медленно и запаздывает. Достаточно отметить, что снижение инфляции на мировых рынках началось еще в январе. У нас в январе – ноябре тоже фиксируется однозначная инфляция, однако по продуктам питания она все еще на двузначном уровне в 10,4% и это говорит о давлении импортных цен».

Но расслабляться нам еще рано, ведь на пороге новогодние праздники. По сложившейся уже традиции цены в это время растут в силу объективных и субъективных причин. Поэтому сложно сказать, будет ли в конце года инфляция в сегменте продуктов питания на однозначном уровне. «Так что будем надеяться, что в новом году тенденция на снижение цен продолжится, ослабнет внешнее ценовое давление на наш потребительский рынок. Потому что инфляция в Азербайджане, как минимум, в ближайшие два-три года будет определяться глобальными ценовыми трендами. Так что, если исключить всевозможные инциденты, серьезные военно-политические конфликты в мире или же резкий взлет сырьевых цен, продовольственные цены останутся на стабильном уровне», — считает он.

В свою очередь экономист Эмин Гарибли считает политику Центробанка оправданной в свете заявленного правительством курса на диверсификацию национальной экономики от экспорта энергетических ресурсов и развитие реальной экономики, а также бурный процесс восстановительных работ на освобожденных территориях. По его словам, в отличие от развитых стран, для развивающихся экономик характерно слабое влияние этого финансового рычага на банковские кредиты и стоимость денег для экономики. При этом стоит отдать должное местному регулятору, который работает в этом направлении. По мнению экономиста, перспективы глобальной экономики остаются неопределенными, а денежно-кредитная политика в нашей стране должна учитывать сложные и противоречивые реалии глобальной системы хозяйствования. В целом же, скорее, оправдано положительное влияние этих процессов на экономический рост и экспортный потенциал Азербайджана.