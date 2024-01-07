Россия надеется на дорогую нефть – раздутый военными расходами бюджет сверстан исходя из средней цены $71 за баррель – но начало года не сулит ничего хорошего. Рынок остается слабым, и один из главных игроков, Саудовская Аравия снижает цены, сообщает Bloomberg.

Государственная Saudi Aramco на февраль снижает цены для покупателей во всех регионах, включая главный рынок – Азию. Цены на саудовскую нефть определяются через премию к бенчмарку – эталонному для того или иного рынка сорту (Brent для Северо-Западной Европы, Dubai Crude для Азии). Премия ее основного сорта нефти Arab Light для стран Азии сократится на $2 до $1,5 за баррель. Это больше, чем ожидали опрошенные Bloomberg трейдеры и нефтеперерабатывающие заводы (их прогноз предполагал снижение на $1,25). Saudi Aramco также снизила цены на все февральские поставки в Северо-Западную Европу, Средиземноморье и Северную Америку.

Мировые цены на нефть в прошлом году снизились впервые с 2020 г. Война Израиля с ХАМАС и опасения серьезного конфликта на Ближнем Востоке не привели к серьезному росту цен. Нападения боевиков-хуситов на торговые суда также пока не привели к перебоям в поставках. Предложение при этом растет, США наращивают добычу, повышая вероятность профицита на рынке: многие экономисты опасаются, что мировая экономика замедлит рост, и спрос на нефть будет меньше. Чтобы держать цены, ОПЕК+ пришлось продлить сокращение добычи на весь этот год. К тому же потребление нефти в феврале-марте обычно снижается, и НПЗ используют это время для регулярного ремонта. (moscowtimes.ru)