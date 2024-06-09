Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался от планов создания пятилетнего фонда военной помощи Украине после того, как столкнулся с неприятием этого решения членами альянса, пишет Bloomberg.

На данный момент Столтенберг просит страны сохранить свои текущие взносы.

Согласно новому предложению, которое может получить поддержку министров обороны стран НАТО, собирающихся в Брюсселе на следующей неделе, союзники обязуются ежегодно выделять на летальную и нелетальную помощь Украине не менее 40 миллиардов евро (43 миллиарда долларов).

По словам собеседников, это будет соответствовать средним ежегодным взносам с начала конфликта в 2022 году.

НАТО будет определять цели пожертвований для каждой страны на основе процента от ее валового внутреннего продукта.

Цель состоит в том, чтобы обеспечить большую прозрачность в отношении того, что союзники предоставляют Украине, и при этом мягко надавить на тех членов, которые не выполняют свои обязательства.

Примерно половина помощи будет приходиться на США, а остальную часть предоставят остальные 31 член альянса. Хотя новый план не предполагает выделения новых денежных средств, НАТО надеется, что он позволит Киеву получить более предсказуемый уровень поддержки в ближайшие годы.

Союзники были потрясены длительной задержкой в Конгрессе США, а сейчас обеспокоены тем, как возможное переизбрание Дональда Трампа в ноябре отразится на финансировании Украины.