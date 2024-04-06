Саудиты сократили свои амбиции в отношении проекта Neom стоимостью 1,5 триллиона долларов.

▪️Neom — крупнейший проект в рамках планов наследного принца Мухаммеда бин Салмана по диверсификации нефтезависимой экономики.

▪️К 2030 году правительство надеялось, что в футуристическом городе The Line, который планировалось разместить в паре зеркальных небоскребов, будет проживать 1,5 миллиона человек.

▪️Долгое время чиновники говорили, что The Line будет строиться поэтапно на 170-километровом участке пустыни вдоль побережья. Однако теперь к 2030 году будет построено всего 2,4 километра.

▪️Наследный принц Мохаммед намеревался сделать Neom, проект стоимостью 1,5 триллиона долларов на побережье Красного моря, показательным примером, который преобразит экономику его страны и послужит испытательным полигоном для технологий, способных произвести революцию в повседневной жизни.

▪️Наряду с The Line в планы проекта Neom входит строительство промышленного города, портов и туристических комплексов. Кроме того, в 2029 году на горном курорте под названием Trojena пройдут зимние Азиатские игры.

▪️ Работа над другими частями проекта Neom продолжается, и чиновники не отказываются от своих общих целей в отношении The Line. Например, другой проект Sindalah в рамках Neom, который превращает остров в Красном море в роскошный туристический центр, должен открыться уже в этом году.

▪️Отказ от The Line произошел в тот момент, когда суверенный фонд королевства еще не утвердил бюджет Neom на 2024 год. Это свидетельствует о том, что финансовые реалии триллионов долларов инвестиций начинают вызывать беспокойство на самом высоком уровне правительства Саудовской Аравии. (Bloomberg)