В условиях всеобщего подорожания, пожалуй, именно мясо оставалось наиболее стабильным продуктом. Впрочем, надежд на устойчивость цен не было и худшие ожидания сбылись. Следуя ценовому марафону на все остальное, под занавес прошлой недели баранина и говядина тоже пошли в рост.

Как пишут СМИ, с начала января 1 кг говядины в столичном регионе продается по 13-14 манатов (примерно $8). Прежде он стоил 10,5-11 манатов (примерно $7). Цена баранины, которая стоила 14 манатов за кг, теперь выросла до 16-17 манатов (примерно $10).

На взгляд специалистов, подорожание мяса было ожидаемым, поскольку местное производство не покрывает спрос. Потому внутренний рынок подвержен всем рискам, обусловленным импортом.

«Еще пять лет назад экономисты прогнозировали подорожание мяса, — сказал на это в беседе с # экономист Натиг Джафарли. – Основные причины подорожания – неожиданно возникшая страсть правительства к хлопку, подорожание автомобильного топлива (34%) и кормов (40 – 50%). В довесок прочему, цены растут практически на все товары и услуги, инфляция ускоряется, а следовательно, растут ежедневные расходы фермеров, производителей мяса. В результате им тоже приходится поднимать цены, чтобы окупить свои траты. Наконец, со смягчением карантина заработала сфера общественного питания, увеличился спрос».

И в целом при текущей системе управления цены не могут оставаться стабильными, комментирует аналитик.

«Ведь если подумать, главным стимулом роста цен послужило выращивание хлопка на пастбищах для скота. Такое, естественно, привело к удорожанию кормовой базы, соответственно, цены на говядину и баранину стали расти», — говорит он. Если же учесть невысокое по меркам спроса местное производство мяса, вопрос о причинах подорожания можно считать исчерпанным, считает специалист по сельскому хозяйству Вахид Магеррамов. По его словам, внутреннее производство обеспечивает спрос всего на 45%. На производительности сказывается небольшой суточный прирост веса домашнего скота.

Проблема низкой производительности, помимо прочего, связана и с разведением племенного скота. Селекционные работы в этом направлении, можно сказать, не ведутся, отметил эксперт. Но самая главная проблема – слабая кормовая база. В стране производится только примерно до пяти процентов качественных кормов, отметил эксперт. Производство сена и других кормовых растений в Азербайджане также низкое. Еще одна проблема связана с нехваткой пастбищ: «Нередко часть пастбищ используется под посевы, что недопустимо. Наши потребности не только в мясе, но и в молоке вдвое ниже нормы».

Помимо прочего, в местных экспертных кругах немало говорилось о сельскохозяйственной кооперации применительно к положению небольших фермерских хозяйств. Мелкие и средние фермеры могут не выдержать конкуренции с крупными агрохолдингами, создаваемыми в регионах страны. Все это привносит дисбаланс возможностей между крупными холдингами и небольшими фермерскими хозяйствами. На первый взгляд, говорят специалисты, аргументы официальных лиц в пользу создания крупных хозяйствующих субъектов в аграрной сфере страны выглядят убедительно, и все же умалчивать сопряженные с этим сложности для мелких фермеров – значит, закрывать глаза на проблему. Ведь агрохолдинги, обладающие мощным потенциалом, государственными привилегиями и доступом к широкому спектру ресурсов не в пример более конкурентные, а это уже немалый риск для малого и среднего бизнеса на селе.

Для большей наглядности экономисты предлагают сравнить масштабы государственного содействия в русле поддержки крупных холдингов и небольших фермерских хозяйств. В результате выясняется, что те объемы средств, которые государство выделило за 3 — 4 года крупным холдингам, не были получены в течение 20 лет десятками тысяч мелких и средних субъектов хозяйствования на селе.