В Закарпатской области Украины депутат местного сельского совета в ходе его заседания взорвал несколько боевых гранат. В результате взрывов, по последним данным, пострадали 26 человек, 6 из них, включая самого взорвавшего, в тяжёлом состоянии.

Национальная полиция Украины опубликовала видео случившегося. На нём видно, что депутат входит в зал и спустя несколько секунд бросает на пол три гранаты. После этого происходит три взрыва.

Уточняется, что это произошло утром 15 декабря в здании Керецковского сельского совета Мукачевского района Закарпатья. О личности депутата, взорвавшего гранаты, не сообщается, какими были его мотивы, неизвестно. Ведутся следственные мероприятия.