Президент США Дональд Трамп сказал, что не знает, с кем с иранской стороны американские чиновники ведут переговоры через посредников по урегулированию конфликта.

«Их лидеров нет. Мне, наверное, стоило оставить их лидеров, потому что я понятия не имею, с кем, черт возьми, мы ведем переговоры», — заявил Трамп, выступая на митинге в штате Монтана.

Он вновь выразил мнение, что у Ирана в результате действий США нет флота, военно-воздушных сил, а армия «уничтожена».

В понедельник представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что опосредованные контакты между Тегераном и Вашингтоном продолжаются, однако соблюдение иранских условий остается обязательным для достижения компромисса.

Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил в ночь на четверг, что Иран должен быть готов к войне, даже ведя переговоры с США. По его словам, главная задача страны — не допустить повторного американского нападения. При этом он заметил, что подписание соглашения с Вашингтоном не дает никаких гарантий.