Соединенные Штаты ведут переговоры с Государством Палестина и международным сообществом о возможности «обновления» Палестинской национальной администрации (ПНА) при сохранении руководящей должности президента Палестины Махмуда Аббаса. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Как указал неназванный американский чиновник, с которым побеседовало издание, США ведут переговоры с палестинцами и представителями международного сообщества о «новом правительстве и притоке свежей крови в ПНА при участии и под руководством Аббаса». Однако, как отмечает газета, пока попытки Вашингтона не увенчались успехом, поскольку палестинские официальные лица требуют «ясного политического горизонта» и не верят, что с действующим израильским правительством удастся договориться.

Помимо этого, США пытаются убедить власти еврейского государства разблокировать налоговые отчисления на сумму $140 млн, предназначенные для Газы и приостановленные после нападения боевиков радикального движения ХАМАС на Израиль 7 октября. «Даже если мы сможем договориться, как мы это реализуем?» — отметил официальный представитель руководства Палестины Набиль Абу Рудейна.

По мнению члена центрального комитета Движения за освобождение Палестины (ФАТХ) Сабри Сайдама, планы по возобновлению налоговых поступлений уже «рухнули». Он также отметил, что отправной точкой для начала конструктивных переговоров должно стать прекращение огня.(ТАСС)