Управление сектором Газа после завершения там израильской военной операции должно перейти к Палестинской национальной администрации (ПНА), заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«ХАМАС больше не должен контролировать Газу (…). Так кто же может взять на себя эту функцию? Я считаю, что это по силам только ПНА», — приводят в субботу его слова ближневосточные СМИ.

При этом глава ПНА Махмуд Аббас неоднократно заявлял, что будет готов взять на себя управление Газой только при условии, что начнется процесс создания палестинского государства.

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Автор: Редакция | Дата: 2023/11/18, 16:34 | Рубрика: Мир

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