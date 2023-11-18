Управление сектором Газа после завершения там израильской военной операции должно перейти к Палестинской национальной администрации (ПНА), заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

«ХАМАС больше не должен контролировать Газу (…). Так кто же может взять на себя эту функцию? Я считаю, что это по силам только ПНА», — приводят в субботу его слова ближневосточные СМИ.

При этом глава ПНА Махмуд Аббас неоднократно заявлял, что будет готов взять на себя управление Газой только при условии, что начнется процесс создания палестинского государства.