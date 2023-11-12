Палестинская администрация должна взять на себя управление сектором Газа. Об этом заявил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в эфире CNN.

«В случае положительного исхода <…> палестинская администрация возьмет на себя руководство также и в Газе», — привел ТАСС его слова.

Дальше, по задумке генсека ООН, Израиль должен согласиться на серьезные переговоры по решению проблемы двух государств при поддержке международного сообщества.

По мнению Гуттериша, это лучший вариант развития событий.