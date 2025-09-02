Палестинская национальная администрация (ПНА) готова взять на себя управление сектором Газа, но при этом — не возражает и против участия в этом иностранных партнеров, заявил председатель ПНА Махмуд Аббас.

«У нас нет возражений против арабского или иного международного партнерства в управлении Газой», — сказал Аббас в интервью ряду арабских СМИ. Выдержки из интервью приводит в ночь на вторник The Jerusalem Post.

Он отметил, что ПНА «готова взять на себя управление Газой, и у нас для этого есть все возможности».

Аббас в интервью вновь обвинил Израиль в нежелании допускать создание палестинского государства, добавив, что тот «хочет уничтожить всю Палестину».

«Мы признали Израиль в 1988 году, однако он по-прежнему препятствует созданию палестинского государства», — подчеркнул глава ПНА.

Кроме того, Аббас отметил, что намерен добиваться полноправного членства Палестины в ООН.