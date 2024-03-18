Одной из главных достопримечательностей Лондона — Вестминстерскому дворцу — грозит обрушение. О подобном риске заявил директор Музея Виктории и Альберта Тристрам Хант. Его слова приводит Financial Times (FT).

По его словам, здание британского парламента пребывает в плачевном состоянии. Каменная кладка на фасаде повреждена, в помещениях стоит запах сырости, а в подвалах снуют полчища крыс. В любой момент из-за электропроводки дворец может загореться. Угроза нависла над всем — от исторических фресок и гобеленов до зала заседаний палаты лордов. Помимо этого, канцерогенный асбест, использованный в отделке интерьеров, изо дня в день отравляет людей. В целом Вестминстерский дворец, как замечает Хант, оставляет впечатление «разложения».