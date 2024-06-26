Подписав договор с Владимиром Путиным «О всеобъемлющем стратегическом партнерстве» северокорейский диктатор Ким Чен Ын «без особой необходимости поставил Китай в очень опасную ситуацию», на которую Пекину нужно будет реагировать, констатирует профессор и заместитель декана Института международных исследований при Фуданьском университете в Шанхае Шэнь Динли, о чем сегодня сообщает британская газета Financial Times (FT).

Несмотря на то, что прошла уже неделя после визита Путина к другому международному изгою и ядерному шантажисту Киму, мировая пресса, аналитики и ученые все еще пытаются найти ответы на вопрос: какие последствия будет иметь союз двух диктаторов для хода войны в Украине, и вообще – для геополитической стабильности в регионе, и не только. С учетом предположений, что Россия в рамках союзничества может предоставить КНДР технологии, необходимые ей для усовершенствования своего ядерного оружия, в том числе увеличения дальности полетов ракет, вплоть до Вашингтона.

Уже общеизвестно, что Путин, несмотря на постоянный шантаж Украины и Запада ядерным оружием, предпочитает действовать чужими руками и считает наиболее целесообразным не самому нажимать на кнопки. Для этих целей вполне подходит корейский лидер, который мечтает уничтожить Сеул и Вашингтон.

И главным вопросом после подписания договора о стратегическом партнерстве Путина и Кима был, как отреагируют на это в Вашингтоне, да и в Пекине, который является сюзереном обоих государств.

Госдепартамент США к близкому братству диктаторского дуэта отнесся серьезно и с большой тревогой. Как сообщает Neue Zürcher Zeitung, глава американского аналитического центра Center for Strategic and International Studies по Корее Виктор Ча высказался более прямолинейно: «Саммит представляет собой самую большую угрозу национальной безопасности США со времен Корейской войны… Эти отношения, которые развивались исторически и оживились во время конфликта в Украине, подрывают безопасность Европы, Азии и Америки». По его словам, большее беспокойство, чем поставки оружия Москве, должно вызывать то, что Путин обещает взамен.

Особые опасения вызывает то, что в будущем Путин может проигнорировать даже нормы нераспространения ядерного оружия, которые до сих пор ограничивали военное сотрудничество России с Северной Кореей. «Ким хочет получить передовую телеметрию, технологии атомных подводных лодок, военные спутники и передовые технологии для межконтинентальных ракет… Он уже получает некоторую помощь», — говорит Виктор Ча. Перед недавним неудачным запуском северокорейского спутника-шпиона десятки российских экспертов были замечены на спутниковых снимках на месте запуска, отмечает он. Одно из главных опасений заключается в том, что КНДР может возродить свою прежнюю роль экспортера оружия при полной уверенности, что Путин в Совбезе ООН не допустит ужесточения существующих или введения новых санкций, даже если Пхеньян снова нарушит резолюции ООН

Что же касается Пекина, то встреча Путина с Ким Чен Ыном, в ходе которой была заключена сделка о взаимной оборонной помощи, наверняка вызвала раздражение в столице Китая, считает Шэнь Динли. Публично Китай воздерживается от какой-либо критики, но признаки дискомфорта нарастают. В апреле Си направил самого высокопоставленного деятеля Китайской коммунистической партии посетить Северную Корею впервые за последние 5 лет, чтобы подтвердить «глубокую дружбу» двух стран.

Аналитики считают, Китай обеспокоен тем, что углубление связей Кима с Путиным может усилить его чувство независимости от Пекина. Окрепнув, северокорейский диктатор может провести новые ракетные испытания, которые грозят дестабилизировать и без того напряженный регион. Проблема для Китая, по словам профессора Шэнь Динли, заключается в том, что у Пекина и Пхеньяна есть собственное соглашение о взаимной обороне в рамках «Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи», впервые подписанного в 1961 году. Что может поставить Китай в затруднительное положение, если Пхеньян в соответствии с договором окажется втянутым в войну с Украиной — в случае ответного удара по Северной Корее Пекин должен задействовать договор о взаимной обороне.

Судя по отсутствию официальной реакции Пекина, Си решил не раздражать открыто Запад и держаться на расстоянии от какого-то трехстороннего стратегического соглашения с двумя странами-изгоями. Тем более, что китайско-северокорейский договор был подписан несколько десятилетий назад и его интерпретация Пекином претерпела изменения. Профессор Института международных исследований Фуданьского университета Рен Сяо сказал, что для Китая пакт «не означает автоматического военного участия в любом конфликте на Корейском полуострове».

Двусторонние отношения Китая и Северной Кореи уже давно носят напряженный характер, из-за чего некоторые аналитики в прошлом называли их «заклятыми союзниками». Пхеньян регулярно устраивает военные провокации против своих соседей, вызывая недовольство Пекина и нарушая стабильность в регионе.

Что же касается российско-северокорейского договора, то в советское время между двумя странами тоже существовало соглашение о взаимной обороне, но оно никогда не применялось, несмотря на несколько столкновений, и в конце концов прекратило свое действие. Правда, советские лидеры, в большинстве своем прошедшие через горнило Второй мировой войны, были рассудительны и предпочитали в основном действовать гибридными способами, впрочем, афганская история, положившая начала концу СССР – исключение из правил.

Пекин нельзя однозначно назвать и другом Москвы. Да, китайские компании оказывают определенную помощь Путину для “подпитки” военной машины России, но не поставляя оружие напрямую, а предоставляя ресурсы для российской оборонно-промышленной базы. По данным китайской таможни, Китай стал важным спасательным кругом для изолированной санкциями экономики России: после вторжения торговля процветала и достигла 240 миллиардов долларов в 2023 году. Си оказывает всяческую поддержку Путину и на дипломатическом фронте, очередным примером чего были его неучастие в Швейцарском саммите и даже попытки его сорвать. Но в то же время поддерживает территориальную целостность Украины. И не только. Одновременно Китай осуществляет ползучую аннексию Дальнего Востока, уже включая некоторые российские территории в свои новые официальные географические карты.

Ответ на вопрос — было ли получено Путиным и Кимом добро от «старшего брата» Си на встречу, кроется за семью печатями. Если нет, то как осмелились эти два изгоя, находящиеся в условиях всемирной изоляции и абсолютной зависимости от Пекина, вызвать раздражение своего могущественного союзника?

Шэнь Динли предположил — они могут считать, что Китай недостаточно им помогает. Путин хотел бы получить от Пекина больше, чем просто технологии двойного назначения для помощи в его конфликте в Украине, а также хочет, чтобы Пекин покупал больше российского газа. Ким, в свою очередь, может думать, что Пекин не оказывает его режиму достаточной поддержки в борьбе с США и их союзниками. Оба лидера стремились продемонстрировать некоторую самостоятельность и , что не один Пекин у них в друзьях.

Как бы то ни было, последствия для мира союзничества этой взрывоопасной триады миру предстоит еще увидеть. Сможет ли Си, предпочитающий мягкую силу, призвать к повиновению и удержать в узде сорвавшихся вассалов, покажет время. А мы, как всегда, будем наблюдать…