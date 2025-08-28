Развязанная Дональдом Трампом торговая война и претензии к Индии по поводу скупки российской нефти заставили Дели заняться налаживанием отношений с Пекином. Китай, который уже давно подвергается нападкам Трампа, тоже заинтересован в сближении. У двух азиатских стран есть очевидные взаимные экономические интересы, но их вражда тянется еще с колониальных времен, оставляя до сих пор не урегулированные пограничные споры.

Первый практический шаг к сближению сделал еще в марте председатель КНР Си Цзиньпин, направивший письмо президенту Индии, чья должность является в основном церемониальной. На фоне угроз Трампа ввести высокие импортные пошлины против других стран Си пытался прощупать ситуацию, указав на обеспокоенность Пекина действиями США, рассказал Bloomberg индийский чиновник, знакомый с этим вопросом. По словам источника, послание было передано премьер-министру Нарендре Моди, но его правительство всерьез занялось налаживанием отношений с Китаем только в июне. В то время ситуация на торговых переговорах Индии с США начала ухудшаться, к тому же в Дели были раздражены тем, что Трамп присвоил себе лавры миротворца, якобы остановившего вспыхнувшие в мае боестолкновения Индии с Пакистаном.

После этого Трамп объявил о введении 25%-ной пошлины для Индии, когда в Дели полагали, что основные противоречия на торговых переговорах с Вашингтоном удалось сгладить. А затем пригрозил повысить сборы вдвое, если Индия не перестанет покупать российскую нефть, – что и произошло 27 августа. К этому времени Моди уже запланировал первый за семь лет визит в Китай на саммит Шанхайской организации сотрудничества, на полях которого он 1 сентября встретится с Си. На прошлой неделе премьер приветствовал улучшение отношений с Китаем после встречи с министром иностранные дел Ваном И, который приехал в Дели впервые за пять лет.

«Трамп действительно великий миротворец», – иронизирует Эшли Теллис, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир, который раньше работал в посольстве США в Дели: