Военный альянс между Россией и Северной Кореей демонстрирует растущее сближение авторитарных держав и подчеркивает важность формирования «единого фронта демократий», заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на панельной дискуссии во время официального визита в Оттаву. «Мы должны осознавать, что авторитарные державы все больше сближаются. Они поддерживают друг друга так, как мы никогда не видели прежде», — приводит слова главы Североатлантического альянса агентство Reuters.

КНДР поставила России «огромное количество боеприпасов», а Китай и Иран оказывают Москве военную поддержку в ее агрессивной войне против Украины, отметил Столтенберг. Растущая близость между РФ и другими азиатскими государствами делает еще более важным для НАТО сотрудничество с союзниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе, добавил он. По этой причине, по его словам, главы правительств Австралии, Японии, Новой Зеландии и Южной Кореи были приглашены на саммит НАТО в Вашингтон, который состоится в июле. (DW)