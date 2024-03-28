В Балтиморе продолжается спасательная операция после того, как контейнеровоз Dali врезался в мост имени Фрэнсиса Скотта Ки, что привело к обрушению конструкции. В момент катастрофы на мосту находились восемь рабочих-строителей: двое из них были спасены, а еще шестеро, по всей вероятности, погибли.

В среду водолазы подняли на поверхность тела двух рабочих, которые находились в красном пикапе, упавшем в воду после столкновения грузового судна с мостом. Поиск еще четверых продолжается: спасатели предполагают, что все они погибли.

В момент катастрофы на мосту работала группа рабочих, которые чинили выбоины в дорожном покрытии. Мост находился на высоте 56 метров, а температура воды в реке составляла около 8 градусов Цельсия.

Как сообщил губернатор Мэриленда Уэс Мур, судно перед столкновением подало сигнал бедствия, и рабочие успели перекрыть движение. «Эти люди — герои», — подчеркнул Мур.

Как сообщила местная полиция, спасательная операция осложняется тем, что тела могут быть заблокированы в обломках моста. Сейчас водолазы используют для поиска тел сонары; они предполагают, что останки людей находятся в утонувших автомобилях.

В мост врезался 300-метровый контейнеровоз Dali, который ходит под флагом Сингапура. Судно направлялось из порта Балтимора в Коломбо (Шри-Ланка), оно было зафрахтовано судоходной компанией Maersk.

В результате столкновения контейнеровоз застрял среди обломков рухнувшего моста. Самому судну ничего не угрожает, однако на его борту находится более 5,6 млн литров топливного и смазочного масла, а также около 4,7 тыс. контейнеров, 56 из которых содержат опасные химические вещества.

Глава транспортного агентства США Дженнифер Хоменди сообщила, что целостность некоторых контейнеров с опасными химикатами была нарушена.

Американские военные, принимающие участие в ликвидации последствий катастрофы, намерены при помощи тяжелых кранов, установленных на баржах, поднять части моста, которые обрушились в реку.