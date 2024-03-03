В Одессе, по последним данным, число погибших в результате атаки с использованием беспилотников 2 марта возросло до 11. Спасатели, разбирая завалы, нашли тела ещё двух детей — это мальчик 10 лет и девочка 8 лет. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям ранее 3 марта заявили, что под завалами многоэтажного жилого дома в Одессе могут оставаться, по меньшей мере, 4 человека. В ведомстве также отметили, что в воскресенье три человека позвонили в службу и сообщили, что они живы: их имена были в списках возможных жертв удара.

Поисковая операция в Одессе длится уже более суток после того, как в результате удара российского дрона 2 марта был разрушен подъезд многоквартирного девятиэтажного жилого дома. (РадиоСвобода)