Руководители оборонных ведомств стран — участниц СНГ в ходе заседания Совета министров обороны Содружества в киргизском городе Чолпон-Ата подписали план работы на 2027 год. Об этом сообщило Минобороны Киргизии.

«По итогам заседания Совета министров обороны были подписаны согласованные документы, отражающие результаты работы за 2026 год, а также план работы Совета министров обороны государств — участников СНГ на 2027 год», — говорится в сообщении.

Участники заседания также заслушали доклады коллег о практике планирования боевой подготовки в Вооруженных силах (ВС) Белоруссии, об организации боевой подготовки в ВС России с учетом опыта специальной военной операции, о практике проведения учений ВС Таджикистана и об опыте участия ВС Казахстана в миротворческих миссиях ООН.

«В ходе дальнейшей работы участники заседания обсудили вопросы практического применения беспилотных систем и робототехнических комплексов при решении задач инженерного обеспечения в ходе современных боевых действий, а также опыт боевого применения беспилотных летательных аппаратов при ведении наступательных и оборонительных действий», — отмечается в сообщении.