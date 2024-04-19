Министры обороны стран НАТО договорились о расширении военной помощи Украине, включая системы ПВО.

Как сообщает #, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции, состоявшейся по итогам сегодняшнего заседания Совета НАТО-Украина.

«Союзники по НАТО оценили военные возможности всего альянса и решили, что есть системы (ПВО — ред.), которые могут быть предоставлены Украине. Поэтому я ожидаю в ближайшее время новых сообщений относительно предоставления Украине систем ПВО», — сказал генеральный секретарь НАТО.