Генерал-лейтенант Сергей Наев, командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины, заявил в интервью Agence France-Presse, что Украина отчаянно нуждается в большей военной помощи, особенно в боеприпасах для систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Сегодняшняя ситуация с переносными зенитно-ракетными комплексами для мобильных групп ПВО такова, что боеприпасов достаточно, чтобы выдержать несколько следующих мощных атак», — сказал Наев, отметив, что страны нужна помощь западных стран для пополнения боеприпасов.

По его словам, российские войска хотят истощить украинскую систему ПВО.

Украинский командующий добавил, что Украине особенно необходимы американские системы Patriot и ракеты к ним. По его мнению, ни одна другая система ПВО в мире не способна показать такие результаты.