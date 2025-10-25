Владимир Путин платит огромную цену за минимальные успехи на фронте, а его ресурсы стремительно истощаются. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих» в Лондоне. «Сотни тысяч россиян гибнут за путинскую агрессию. Украина продолжает мужественно обороняться, и наша поддержка для нее работает. Правда заключается в том, что у Путина заканчиваются деньги, солдаты и идеи», — подчеркнул Рютте.

По его словам, нынешняя ситуация на фронте подтверждает, что российская армия способна добиваться лишь незначительных продвижений, и то — ценой колоссальных потерь. Генсек НАТО при этом поддержал позицию президента США Дональда Трампа, заявившего о необходимости остановить боевые действия на текущей линии соприкосновения. «Пришло время усилить давление на Россию, чтобы добиться прекращения боевых действий и установить справедливый мир для Украины», — отметил Рютте.

Он также приветствовал решение европейских союзников и Канады выделить Украине дополнительную военную помощь. «Развитие событий на поле боя показывает, что наша поддержка Украины приносит результаты, и нам необходимо продолжать в том же духе», — сказал глава альянса.

Рютте не впервые делает подобные заявления. 16 октября он напомнил, что страны НАТО обладают подавляющим экономическим и военным превосходством над Россией. «Мы в 25 раз больше России. Совокупный объем экономики НАТО составляет 50 триллионов долларов, тогда как российская — всего около двух триллионов, не больше, чем штат Техас», — заявил он, призвав не переоценивать потенциал Москвы.

Несколькими днями ранее, выступая в Словении, Рютте в ироничной форме прокомментировал состояние российского флота, отметив, что «военно-морское присутствие Москвы в Средиземном море сошло на нет». «Там осталась лишь одна сломанная подводная лодка, прихрамывая, возвращающаяся с патрулирования. Это уже не «Охота за Красным Октябрем», а охота за ближайшим механиком», — сказал он, сравнив ситуацию с сюжетом известного романа Тома Клэнси. (moscowtimes.ru)