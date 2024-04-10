Государственный департамент США дал разрешение на чрезвычайную продажу Украине военной продукции на 138 миллионов долларов для обеспечения критического ремонта и запасных частей для ракетных систем Hawk.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

США объявили об этом шаге во вторник, 9 апреля, заявив, что Украина нуждается в технической поддержке указанных ракетных систем.

«Украине срочно необходимо увеличить свои возможности для защиты от российских ракетных ударов и воздушных возможностей российских сил», — говорится в меморандуме Госдепа.

Там отметили, что поддержка систем HAWK усилит способность Украины защищать свой народ и критическую инфраструктуру.

Работы по обновлению систем Hawk будут выполнять подрядчики базирующейся в Массачусетсе корпорации RTX Corporation, ранее известной как Raytheon, и PROJECTXYZ, базирующейся в Хантсвилле, штат Алабама.

Госдепартамент заявил, что детали, необходимые для ремонта систем, будут получены со склада армии США, пожертвований третьих стран, готовых коммерческих компонентов и нового производства.